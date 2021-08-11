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В Самаре троллейбусы № 19 на три дня поменяют свой маршрут

11 августа 2021 18:29
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В связи выполнением работ по ремонту проспекта Масленникова.

В связи выполнением работ по ремонту пр. Масленникова, на участке от ул. Ново-Садовой до ул. Мичурина будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 19 на разворотном кольце возле дома № 151А ул. Ново-Садовой с 13 до 15 августа.

В это время троллейбусы маршрута № 19 будут следовать от Барбошиной поляны укороченными рейсами до кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского.

Остальной транспорт будет проезжать без ограничений, но без заезда на разворотное кольцо, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Самары.

Теги: меняется маршрут троллейбусы № 19

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