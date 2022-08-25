В Самаре снова временно ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия – Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам на территории городского округа Самара с 08:30 до 15:00 27 и 28 августа 2022 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 6 до Проезда №2 (ближнее примыкание к ул. Демократической);

- по Проезду № 2.

Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 15:00 27 и 28 августа 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Подробнее с временной схемой ограничения движения можно ознакомиться в Приложении.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.