В Самаре снова временно ограничат движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия – Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам на территории городского округа Самара с 08:30 до 15:00 27 и 28 августа 2022 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:
- по ул. Арена 2018 от Проезда № 6 до Проезда №2 (ближнее примыкание к ул. Демократической);
- по Проезду № 2.
Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 15:00 27 и 28 августа 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
Подробнее с временной схемой ограничения движения можно ознакомиться в Приложении.
Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.