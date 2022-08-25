Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец похитил два велосипеда, взятые напрокат
Тольяттинец похитил два велосипеда, взятые напрокат
В Самарском университете им. Королёва создали модель процесса формирования микроструктуры в сплавах алюминия
В Самарском университете им. Королёва создали модель процесса формирования микроструктуры в сплавах алюминия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Самара говорит: «Спасибо, учитель!»
Самара говорит: «Спасибо, учитель!»
Новый корпус инфекционного отделения психиатрической больницы начнут строить в текущем году
в трех населенных пунктах Самарской области ввели карантин
В трех населенных пунктах Самарской области ввели карантин
Удаленку назвали положительным последствием пандемии
Удаленку назвали положительным последствием пандемии
В Самаре снова временно ограничат движение
В Самаре снова временно ограничат движение
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60
0.1
EUR 59.51
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре снова временно ограничат движение

25 августа 2022 10:16
118
В Самаре снова временно ограничат движение

 

     В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия – Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам на территории городского округа Самара с 08:30 до 15:00 27 и 28 августа 2022 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

    - по ул. Арена 2018 от Проезда № 6 до Проезда №2 (ближнее примыкание к ул. Демократической);

    - по Проезду № 2.

    Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 15:00 27 и 28 августа 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

    Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

        Подробнее с временной схемой ограничения движения можно ознакомиться в Приложении.

    Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.

    

 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из-за Чемпионата России по роллер спорту в Самаре ограничат движение
12 августа 2022, 09:34
Из-за Чемпионата России по роллер спорту в Самаре ограничат движение
Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Транспорт
969
В центре Самары временно ограничат движение
11 августа 2022, 09:37
В центре Самары временно ограничат движение
Общественный транспорт, в частности автобусные маршруты №№ 61, 207, 247, 261, будут двигаться по скорректированной схеме. Транспорт
1282
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
09 августа 2022, 09:44
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
Это связано со строительством станции метро «Театральная». Строительство
1267
В центре внимания
В Самаре снова временно ограничат движение
25 августа 2022  10:16
В Самаре снова временно ограничат движение
116
Обсудили создание кампуса с родителями и студентами энергетического колледжа.
25 августа 2022  09:01
Предметный разговор: Дмитрий Азаров встретился с родителями и студентами энергетического колледжа
212
Открывая конференцию, Дмитрий Азаров отметил, что образование как открытая социальная система не может функционировать вне событий, происходящих в нашей стране и обществе.
24 августа 2022  20:04
Около 50 тысяч учителей Самарской области приняли участие в августовской педконференции
465
Самарскую область ждет аномальная жара
24 августа 2022  13:30
Самарскую область ждет аномальная жара
398
Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре
24 августа 2022  12:24
Программа «ВолгаФеста» на 24 августа в Самаре
372
Весь список