В Самаре с 3 мая изменится расписание судов до Рождествено

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С 3 мая в областной столице изменится расписание движения судов по пригородному маршруту «Самара – Рождествено».

Теперь движение будет начинаться синхронно — ровно в 6:00 как из Самары, так и из Рождествено. Завершение работы маршрутов намечено на 21:00. Кроме того, существенно увеличится частота заходов на остановочный пункт «Проран»: теперь пассажиры смогут воспользоваться услугами, начиная с 7:00 и заканчивая 20:00. Общее количество посещений данной остановки возрастет до 14 раз в сутки, пишет ГТРК-Самара.