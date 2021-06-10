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В Самаре с 12 июня изменится расписание дачных автобусов

10 июня 2021 12:44
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В Самаре с 12 июня изменится расписание дачных автобусов

Департамент транспорта Самары анонсировал временные изменения в расписании движения автобусов, следующих к садово-дачным массивам. Обычно они не ходят по понедельникам, однако в связи с тем, что самарцев ждут трехдневные праздничные выходные, транспорт все же будет ходить в понедельник 14 июня.

По информации департамента, автобусы с 12 по 14 июня будут следовать по графику выходных дней. Зато их не будет в субботу 19 июня, так как в этот день подвижной состав необходим для массовых перевозок граждан к городским кладбищам. 11 июня дачные автобусы пойдут по обычному пятничному расписанию.

Напомним, трехдневные выходные объявлены в связи с празднованием Дня России, а 19 июня православные отмечают Троицкую родительскую субботу, пишет Самру.ру.

Теги: автобусы городской транспорт дачные перевозки

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