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В Самаре с 1 сентября поменялось расписание дачных автобусов

1 сентября 2021 14:00
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В Самаре с 1 сентября поменялось расписание дачных автобусов

В последний день лета, 31 августа, в социальных сетях Департамент транспорта Самары предупредил дачников, что с начала осени расписание автобусов будет планово скорректировано.

С мая и по август дачные автобусы ходили строго по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. С 1 сентября из графика сначала исчезнут праздничные дни, а с наступлением октября движение будет организовано только по субботам и воскресеньям.

Поскольку сейчас будет более заметно, что дни стали короче, а ночи длиннее, то первый рейс теперь начнет выезжать на час позже, а последний - на час раньше. Более подробно ознакомиться с изменениями, можно в постановлении.

А на Московском шоссе в Самаре возобновилось полноценное троллейбусное движение. Его не было с 20. августа, сообщает ГТРК Самара.

Теги: автобусы городской транспорт дачные перевозки

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