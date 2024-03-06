В Самаре рассматривают возможность увеличения числа автобусов №78, идущих до аэропорта Курумоч

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Произойдет это только при росте пассажиропотока.

Под одним из постов губернатора жители Самары попросили увеличить число рейсов автобусов №78, идущих в город от аэропорта Курумоч.

Как пояснили 5 марта 2024 года в департаменте транспорта города, рассматривается возможность превращения территории у аэропорта Курумоч в транспортный хаб.

- Предложено возвести транспортно-пересадочный узел (ТПУ). В ТПУ войдет сам аэровокзал, железнодорожный вокзал со скоростными поездами, автовокзал и автобусная остановка, пишет СитиТраффик. Скоростные поезда планируют пустить в Курумоч не первый год. Чтобы запустить электричку в аэропорт, планировали проложить новые железнодорожные пути и оборудовать у терминала посадочную платформу. В настоящее время маршрут № 78 работает в соответствии с реестром. При увеличении пассажиропотока количество машин на маршруте будет пересмотрено перевозчиком, — сообщили чиновники.