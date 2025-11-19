Я нашел ошибку
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году

19 ноября 2025 16:55
81
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.

В минувшие выходные в рамках рабочего объезда глава города Самары Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов. Ранее они оставляли обращения в связи с неудовлетворительной работой коммерческого автобусного маршрута № 89, который пролегает от улицы Дзержинского до насосно-фильтровальной станции (НФС) и охватывает более 50 остановок.

«Совместно с Министерством транспорта Самарской области сейчас работаем над улучшением транспортной доступности всех районов Самары. Большинство городских маршрутов уже работают по регулируемым тарифам. По просьбам жителей ускорим переход на единую регулируемую систему и маршрута № 89. Соответственно, будет зафиксирована стоимость проезда и начнут действовать льготы. Изменится и класс автобусов – подберем наиболее подходящий после анализа пассажиропотока и дорожной инфраструктуры на всем маршруте следования. Наша задача – сделать проезд в общественном транспорте комфортным и доступным для всех жителей Самары, независимо от района проживания», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Протяженность маршрута № 89 составляет около 23 км. Автобусы подъезжают к трем станциям метро и автостанции «Аврора», школам № 139 и № 149, Самарскому областному клиническому онкодиспансеру и Самарскому областному кардиодиспансеру. Остановки предусмотрены также у стадиона «Металлург», завода «Металлург», Дома дружбы народов, площади Мочалова, сквера Санфировой, комплекса профилакториев в районе улицы Советской Армии, МТЛ «Арена» и др.

По данным городского департамента транспорта, сегодня в Самаре работает 111 городских маршрутов. Из них на 96 маршрутах при оплате проезда применяются все виды льгот и есть возможность использования банковских, транспортных и социальных карт. На 15 маршрутах, в том числе на маршруте № 89 рейсы организованы по тарифам, которые перевозчик устанавливает самостоятельно, а социальные карты и другие льготные проездные документы пока не применяются.

По поручению губернатора Самарской области для улучшения транспортного обслуживания в настоящее время разрабатываются меры по оптимизации маршрутной сети всей Самарско-Тольяттинской агломерации с привлечением специалистов НИИ «Мостранспроект». В числе прочих рассматривается вопрос включения новых маршрутов в реестр маршрутов с регулируемыми тарифами, чтобы на них действовали все виды льгот.

Программы рабочих объездов территорий формируются по итогам встреч с жителями, из официальных обращений граждан, сообщений, поступающих на личную страницу главы города Ивана Носкова в социальной сети ВКонтакте, а также из обращений, поступивших в рамках личного приема жителей областного центра.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

