В Самаре проверят количество автобусов до кладбища

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Ранее появилась информация о возможном сокращении количества общественного транспорта.

Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий поручил прокуратуре Самары провести проверку, в связи с размещенной в интернете информацией о возможном сокращении количества автобусов на муниципальных маршрутах. Они осуществляют перевозки к кладбищам в День Победы и на другие религиозные праздники.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, пишет ГТРК Самара.