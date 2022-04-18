В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима

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За прошедшую неделю на ярых «антимасочников» сотрудниками полиции было составлено 32 протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Данные материалы будут направлены в районные суды, которые и определят степень ответственности за совершенное правонарушение.



По-прежнему межведомственная комиссия работает в ежедневном формате, проверками охватываются все городские маршруты, в том числе автобусные, трамвайные и троллейбусные, а также метрополитен. Всего за весь период, начиная с сентября 2020 года, составлено 1940 материалов, за текущий год – 961.

В число противоэпидемических мер входит также регулярная мойка и дезинфекция подвижного состава. По этой причине перевозчик продолжает усиленно обрабатывать весь автопарк, уделяя особое внимание контактным поверхностям.

Фото: администрация Самары