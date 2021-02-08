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В Самаре предложили перенести трамвайную остановку у рынка «Норд», которая располагается на пересечении Заводского шоссе и улицы 22-го Партсъезда. Об этом в интервью «Самарскому обозрению» сообщил врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз.

По его словам, остановка является очагом аварийности. На этом участке переходят дорогу посетители рынка «Норд», рядом также располагается крупный торговый центр. По Заводскому шоссе часто ездит много грузовиков, в целом движение интенсивное. «Были годы, когда там по восемь-девять человек гибли, но хвалиться здесь нечем», - сказал Ремиз.

Он сообщил, что в мэрию направлено предложение перенести остановку ближе к мосту. Сейчас там подготовлены посадочные площадки, однако, в настоящее время они по факту не используются и создают препятствие для движения транспорта – они расположены так, что водители не сразу могут их заметить и резко перестраиваются. Это создает опасные ситуации и тормозит движение потока, пишет Самара-КП.