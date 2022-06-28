В Самаре появится новое мобильное приложение «Объединенной транспортной карты»

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В Самаре приступили разработке нового мобильного приложения. Теперь самарцы смогут с удобством расплачиваться в транспорте.

По данным администрации Самары, необходимость в мобильном приложении возникла после прекращения работы сервиса. С российского рынка весной 2022 года ушел иностранный разработчик, с помощью которого самарцы могли оплачивать проезд. Новое приложение для смартфонов «Объединенная транспортная карта» планируют запустить летом 2022 года.

Отмечается, что пополнить баланс карт пассажиры смогут также через сторонние приложения банков или в пунктах пополнения на почтах. Кроме того, летом этого года в общественном транспорте заработают кондиционеры, пишет КП-Самара.