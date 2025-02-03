В Самаре потратят 6 млн рублей на покупку чековой ленты для для транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
За 7 дней устранили 89 засоров и 38 повреждений на сетях водоотведения.
"РКС-Самара" устранили 127 повреждений на городских сетях и промыли 5,5 км труб за неделю
Подозреваемые заключены под стражу.
Самарские таможенники выявили 1 530 пачек незаконно ввезённых в Россию армянских сигарет
Участники соревнований состязались в стрельбе из боевого оружия, плавании на различные дистанции и лыжных гонках.
Росгвардеец из Самары получит звание «Мастера Спорта России» по итогам окружного чемпионата по зимнему офицерскому троеборью
Бронирование будет возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на портале Государственных услуг.
Забронировать путевку в детские оздоровительные лагеря в 2025 году можно будет на Региональном портале госуслуг Самарской области
Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
В Самарской области определились местом захоронения губернатора Аксакова
В Самарской области определились местом захоронения губернатора Аксакова
В Самарской области хотят запретить кормить животных возле магазинов и в скверах
В Самарской области хотят запретить кормить животных возле магазинов и в скверах
В Чапаевске водитель сбил мужчину, который шел по "зебре"
В Чапаевске водитель сбил мужчину, который шел по "зебре"
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.81
-0.2
EUR 102.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова продолжает лекторий «Феномены кино» в Самаре
В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре потратят 6 млн рублей на покупку чековой ленты для для транспорта

3 февраля 2025 13:02
164
В Самаре потратят 6 млн рублей на покупку чековой ленты для для транспорта

На покупку чековых лент для трамваев и троллейбусов в Самаре потратят более шести миллионов рублей. Подрядчика ищет городское ТТУ. На портале госзакупок размещены сразу два аукциона: на покупки лент для валидаторов на 1,3 миллионов рублей, а на покупке лент для терминалов – еще 4,8 миллионов рублей.

— Заявки принимаются до 06.00 17 февраля, — следует из аукционной документации.

Итоги аукционов подведут 18 февраля. Поставщикам нужно будет предоставить 10 тысяч рулонов чековых лент для валидаторов и 180 тысяч рулонов чековых лент для терминалов, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре с 18 апреля новые автобусы выйдут на маршруты №1, 50 и 51
03 февраля 2025, 12:41
В Самаре с 18 апреля новые автобусы выйдут на маршруты №1, 50 и 51
Жители Самары продолжают жаловаться на плачевное состояние автобусов на маршрутах №1 и 50. Транспорт
159
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025, 10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
Всего по городу курсирует более 500 единиц транспорта. Транспорт
636
Общественный транспорт в Самаре проходит санитарную дезинфекцию
28 января 2025, 13:29
Общественный транспорт в Самаре проходит санитарную дезинфекцию
Ежедневную санитарную обработку производят частные и муниципальные компании-перевозчики. Транспорт
533
В центре внимания
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
3 февраля 2025  09:55
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
182
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1 февраля 2025  14:24
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
924
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
1 февраля 2025  10:53
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
741
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
790
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
640
Весь список