В Самаре потратят 6 млн рублей на покупку чековой ленты для для транспорта

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На покупку чековых лент для трамваев и троллейбусов в Самаре потратят более шести миллионов рублей. Подрядчика ищет городское ТТУ. На портале госзакупок размещены сразу два аукциона: на покупки лент для валидаторов на 1,3 миллионов рублей, а на покупке лент для терминалов – еще 4,8 миллионов рублей.

— Заявки принимаются до 06.00 17 февраля, — следует из аукционной документации.

Итоги аукционов подведут 18 февраля. Поставщикам нужно будет предоставить 10 тысяч рулонов чековых лент для валидаторов и 180 тысяч рулонов чековых лент для терминалов, пишет Самара-КП.