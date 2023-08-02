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В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях

2 августа 2023 13:41
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В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов на городских территориях

В Самаре могут быть внесены изменения в Правила благоустройства, которые касаются порядка размещения средства индивидуальной мобильности на территории города.

Основная суть нового документа, который разработан в Самаре, – введение запрета на размещение самокатов в тех местах, где они могут создать помехи для других транспортных средств или пешеходов. В частности, предусматривается запрет на то, чтобы оставлять средства индивидуальной мобильности в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 метров от них. Кроме того, ограничения коснутся размещения на газонах, под арками зданий и сооружений.

«Мы рассчитываем на то, что наша инициатива будет поддержана депутатами, и в ближайшее время эта норма вступит в действие. Готовы продолжать работу в данном направлении, если этого потребуют обстоятельства», – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

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