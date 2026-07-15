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В Самаре перекроют Московское шоссе и ул. Мичурина

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В Самаре перекроют Московское шоссе и ул. Мичурина

Самарским автомобилистам придётся потерпеть временные неудобства с 16 июля. Если ваш обычный путь пролегает по Московскому шоссе/Мичурина (где Площадь памяти погибшим в необъявленных войнах), готовьтесь искать пути объезда, пишет 63.ру.

Коммунальщикам потребовалось перекрыть Московское, а потом Мичурина ради ремонта инфраструктуры. Ограничения продлятся несколько дней.

«Выявили неисправность тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной в районе пересечения Московского шоссе с улицей Мичурина. Здесь заменим около 140 метров трубопровода под проезжей частью», — сообщили в компании «Т Плюс».

На время ремонта будет полностью ограничено движение транспорта:

  • с 16 по 22 июля — по Московскому шоссе;

  • с 22 по 28 июля — по улице Мичурина.

«Просим горожан быть внимательными вблизи места проведения ремонтных работ и выбирать альтернативные пути проезда», — обратились к жителям Самары тепловики.

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