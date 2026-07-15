Более 1 тысячи бродячих животных отловлено с начала 2026 года в Самаре

В областной столице с начала 2026 года отловлено и обследовано более 1 тысячи бездомных животных – 996 собак и 12 кошек. На оперативном совещании под председательством главы города Самары Ивана Носкова были представлены промежуточные итоги работы за полгода по повышению эффективности системы контроля численности бродячих животных. Специалисты департамента городского хозяйства и экологии отметили, что за последние два месяца прирост показателя по количеству отловленных особей составил более 35%.

«С начала года в спальных районах и частном секторе Самары усилен мониторинг и отлов бездомных животных. Применяемые меры – это залог безопасности жителей. Летом люди больше времени проводят на улице – в парках, скверах, на набережной, центром притяжения стали пляжи. Благодаря своевременному отлову мы заботимся о состоянии городской среды и профилактируем зооантропонозные заболевания, при которых источником передачи инфекций могут быть бездомные животные. Наиболее важно на ранних стадиях выявить бешенство, оказать помощь животному и тем самым защитить людей», – сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

После отлова животного, выполненного по заявке, специалисты специализированной организации обследуют его, обрабатывают от паразитов, вакцинируют, лечат. Животные, проявившие немотивированную агрессию, помещаются в приюты. По вопросу отлова бездомных животных жители Самары могут обратиться в департамент городского хозяйства и экологии по тел. 8 (846) 266-56-17. Также заявки принимаются в электронном виде на сайте департамента: https://dbe-samara.ru/obrashheniya-grazhdan/.

Через департамент можно также решить и вопрос о возврате находящихся в розыске домашних животных, обнаруженных ловцами во время рейдов. Отметим, что оперативнее всего это можно сделать при наличии чипа на вашем питомце. Напомним, что регистрация, вакцинирование и чипирование домашних питомцев закреплены вступившими в силу поправками в региональное законодательство.