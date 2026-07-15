Магазины в России с 1 сентября будут тщательнее отслеживать качество продуктов

Российские магазины с 1 сентября будут обязаны тщательнее отслеживать качество продукции из-за введения автоматических штрафов за реализацию товаров с истекшим сроком годности. Об этом 15 июля сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.

«С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности — прежде всего продукты питания. <...> И для всех товарных групп, где предусмотрен срок годности, это продажа просроченного товара», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Механизм контроля предполагает, что система маркировки будет фиксировать на кассе факт продажи в обход действующего разрешительного режима. На основании этих данных сформируют проект постановления о нарушении, который направят в контролирующий орган. После подписания документ поступит в личный кабинет организации на портале «Госуслуги» для последующего начисления штрафа.

Дополнительно Дубин отметил, что Росздравнадзор выступил с инициативой распространить практику автоматических штрафов на фармацевтическую отрасль.