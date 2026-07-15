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В Самарской области 5 пляжей признали непригодными

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В Самарской области 5 пляжей признали непригодными

У жителей Самарской области появилось больше безопасных мест для отдыха на воде. Об этом сообщили представители регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты провели традиционные обследования пляжей в губернии. Они изучали состояние воды и песка, а также проверяли их на соответствие нормам безопасности. За прошедшую неделю (в период с 7 по 14 июля) эксперты обнаружили несоответствие проб воды по микробиологическим показателям всего на пяти пляжах Самарской области:

  • «Волжский замок» в Тольятти;

  • «Итальянский пляж» в Тольятти;

  • городской пляж № 1 (в районе спасательной станции) в Сызрани;

  • городской пляж № 2 (около Волжского спуска) в Сызрани;

  • городской пляж № 3 (в районе ДЭУ) в Сызрани.

«Управлением даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве воды водоёмов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат „Купание запрещено“). Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах. Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется», — заявили в Роспотребнадзоре.

В прошлый отчетный период специалисты ведомства обнаружили несоответствия проб воды на большем количестве пляжей. Под запрет попали все зоны отдыха областной столицы и несколько рекреаций в других городах губернии, пишет 63.ру. 

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