Более 170,8 тысяч пассажиров перевез ретропоезд «Грушинский экспресс» в Самарской области за 3 года

Порядка 359 рейсов совершил ретропоезд «Грушинский экспресс» из Самары в Тольятти с начала регулярного курсирования в Самарской области 15 июля 2023 года.

Каждые выходные жители и гости Самарской области могут совершить путешествие на ретропоезде из Самары в Тольятти и обратно.

Первый в Самарской области ретропоезд «Грушинский экспресс» обеспечивает в новейшей истории России регулярное железнодорожное сообщение, где подвижным составом выступает электропоезд ЭР2К-1149 производства Рижского вагоностроительного завода серии «ЭР2» 1978 года выпуска.

Внутри состава размещены фотографии, посвященные фестивалю бардовской песни на Мастрюковских озерах, а также столы в форме гитар и уникальный вагон - студия, где любой желающий может выступить на сцене.

Ретропоезд курсирует по субботам и воскресеньям, отправляясь из Самары в 11:44 и прибывает в Тольятти в 13:57. Обратно состав отправляется в 16:06 и прибывает в Самару в 18:20.