В Самаре ограничат движение транспорта по ряду дорог 

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В связи с производством работ по аварийному ремонту трубопроводов будет осуществлен демонтаж трамвайных путей с 22:00 3 июня 2022 года по 22:00 5 июня 2022 года, на участках:

- в районе дома № 347 по ул. Ново-Садовой;

- в районе дома № 12 по ул. Красноармейской (на участке от ул. Чапаевской до дома № 10 по ул. Красноармейской).

На время проведения работ движение будет осуществляться следующим образом:

Трамваи:

- № 3 - Юнгородок – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Красноармейская – Юнгородок;

- № 5 - ул. Чапаевская – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново-Садовая - ул. Чапаевская;

- № 11 - Барбошина поляна – стадион «Солидарность Самара Арена» – 15-й микрорайон – ул. Советская – ул. Ставропольская – ул. XXII Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Аэродромная – автостанция «Аврора» – ул. Аэродромная – ул. Промышленности – ул. Гагарина – ул. XXII Партсъезда – ул. Ставропольская – ул. Советская – 15-й микрорайон – Барбошина поляна;

- № 12 - Юнгородок – ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева – ул. Ново- Вокзальная – Юнгородок;

- № 16 - ул. Тухачевского – ул. Чапаевская – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Красноармейская – ул. Тухачевского;

- № 22 – 15-й микрорайон – ул. Советская – ул. Ставропольская – «Дом печати» – Постников овраг – ул. Арцыбушевская – ул. Галактионовская – ул. Венцека – ул. Фрунзе – ул. Чапаевская – ул. Венцека – ул. Галактионовская – ул. Арцыбушевская – Постников овраг – «Дом печати» – ул. Ставропольская – 15 микрорайон;

- № 24 - Барбошина поляна – Костромской переулок – Барбошина поляна.

Автобусы маршрутов №№ 3, 24, 34, 80, 92, 226, 297 также будут следовать по скорректированной схеме, указанной в приложении.