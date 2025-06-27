 В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением областного спортивного мероприятия

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В конце июня в областной столице состоятся соревнования в рамках Первенства Самарской области по лыжным гонкам (лыжероллерам). Для обеспечения безопасности дорожного движения в дни проведения регионального спортивного мероприятия с 08:30 до 14:30 28 и 29 июня будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Дальняя от дома № 1А до улицы Арена 2018;

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по Проезду № 7.

Также на вышеуказанных улицах с 20:00 27 июня до 15:00 28 июня и с 20:00 28 июня до 15:00 29 июня будут запрещены остановка и/или стоянка транспорта. Во все дни соревнований ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

С 08:30 до 15:00 28 и 29 июня автобусы № 83 и № 88 проследуют по скорректированным трассам.

Подробно со схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях.