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В Самаре ограничат движение по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой

26 сентября 2022 13:26
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В Самаре ограничат движение по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой

В Самаре в скором времени ограничат движение по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Дорогу частично перекроют из-за строительства станции метро «Театральная». На этом временные неудобства для автомобилистов не закончатся.

— Вопросы организации движения по улице Самарской, где в перспективе также будут вестись работы, связанные с метростроем, досконально проработают в следующем году, — сообщили в мэрии.

Новую станцию метро в Самаре строят в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской. Ради проведения работ на Галактионовской демонтировали трамвайные пути, что спровоцировало транспортный коллапс. В октябре 2022 года рабочие начнут рыть котлован. Закончить все работы должны к концу 2024 года. «Театральная» должна стать последней станцией на первой линии метро Самары. За счет ее открытия поезда ускорят. Власти рассчитывают на увеличение пассажиропотока, пишет 63.ру.

Сейчас основные работы идут на Галактионовской. Параллельно областные власти расселяют дома, которые находятся в непосредственной близости к будущей станции. По официальным данным, в зону строительства попали жилые помещения, 78 из которых находятся в муниципальной собственности, а 166 принадлежат 162 гражданам по праву частной собственности.

Теги: Городской транспорт

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