В Самаре ограничат движение на улице Авроры и проспекте Кирова

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Скорее всего, это скажется и на работе общественного транспорта, в том числе трамваев.

На этой неделе теплоэнергетики приступят к ремонту теплотрасс на улице Советской Армии и в районе пересечения улиц Печерской и Артёмовской. Об этом объявили в четверг, 27 мая, на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону в мэрии Самары.

Всего в этом году планируют переложить трубы на 52 участках теплотрасс. Из-за проведения работ на нескольких дорогах будут ограничивать движение транспорта. Теплотрассы там проходят под проезжей частью.

— Такими объектами станут участки на Мяги — Мориса Тореза, на улице Авроры — на пересечении с Печерской и на проспекте Кирова, в районе Безымянской ТЭЦ. На последнем объекте мы ожидаем закрытие по «половинкам». Что это значит? Одна «половинка» — это полоса по направлению с Кировского моста в город, она будет закрыта первоочередно вместе с трамвайными путями. Вторая же «половинка» будет закрыта на следующие выходные, но это будет уже направление из города. То есть основной объем проводимых мероприятий будет выполняться именно в выходные дни, — объяснил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

По его словам, схемы движения сейчас находятся в разработке. Горожанам их обещают представить чуть позже.

Работы уже ведут на улице Печерской. Участок от Авроры до дома № 122 перекрыли до конца июня. А вот на Заводском шоссе ограничивали движение из-за ремонта водопровода, пишет 63.ру.