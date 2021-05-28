Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
В Самаре Дом промышленности оценили в 400 млн рублей
В Самаре Дом промышленности оценили в 400 млн рублей
В Минсельхозе не ожидают дефицита яиц в России
В Минсельхозе не ожидают дефицита яиц в России
После аномальной жары в Самаре восстанавливают цветники
После аномальной жары в Самаре восстанавливают цветники
В Самаре ограничат движение на улице Авроры и проспекте Кирова
В Самаре ограничат движение на улице Авроры и проспекте Кирова
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Житель Приволжского района прятался от судебных приставов в дворовых постройках
Житель Приволжского района прятался от судебных приставов в дворовых постройках
Более 127 млн рублей заработали семьи чиновников самарской мэрии в 2020 году
Более 127 млн рублей заработали семьи чиновников самарской мэрии в 2020 году
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.01
EUR 89.66
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самаре ограничат движение на улице Авроры и проспекте Кирова

28 мая 2021 10:28
84
В Самаре ограничат движение на улице Авроры и проспекте Кирова

Скорее всего, это скажется и на работе общественного транспорта, в том числе трамваев.

На этой неделе теплоэнергетики приступят к ремонту теплотрасс на улице Советской Армии и в районе пересечения улиц Печерской и Артёмовской. Об этом объявили в четверг, 27 мая, на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону в мэрии Самары.

Всего в этом году планируют переложить трубы на 52 участках теплотрасс. Из-за проведения работ на нескольких дорогах будут ограничивать движение транспорта. Теплотрассы там проходят под проезжей частью.

— Такими объектами станут участки на Мяги — Мориса Тореза, на улице Авроры — на пересечении с Печерской и на проспекте Кирова, в районе Безымянской ТЭЦ. На последнем объекте мы ожидаем закрытие по «половинкам». Что это значит? Одна «половинка» — это полоса по направлению с Кировского моста в город, она будет закрыта первоочередно вместе с трамвайными путями. Вторая же «половинка» будет закрыта на следующие выходные, но это будет уже направление из города. То есть основной объем проводимых мероприятий будет выполняться именно в выходные дни, — объяснил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

По его словам, схемы движения сейчас находятся в разработке. Горожанам их обещают представить чуть позже.

Работы уже ведут на улице Печерской. Участок от Авроры до дома № 122 перекрыли до конца июня. А вот на Заводском шоссе ограничивали движение из-за ремонта водопровода, пишет 63.ру.

Теги: благоустройство городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К отопсезону в Самаре перекладывают трубы
27 мая 2021, 13:54
К отопсезону в Самаре перекладывают трубы
На этой неделе в работу были взяты три новых объекта. ЖКХ
316
В Самаре до конца мая 2021 года добавят автобусы на маршрут №92
26 мая 2021, 13:59
В Самаре до конца мая 2021 года добавят автобусы на маршрут №92
   Жители 116-го км попросили решить проблему с транспортным сообщением. Транспорт
435
Улицу Куйбышева в Самаре озеленяют
26 мая 2021, 13:48
Улицу Куйбышева в Самаре озеленяют
На данный момент посажен уже 21 каштан, с учетом планов на 26 мая – улицу украсят еще восемь саженцев. Благоустройство
465
В центре внимания
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
45
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
426
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
473
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021  12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
Общество
288
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
519
Весь список