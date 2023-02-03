В Самаре некоторые суда на воздушной подушке осуществляли перевозки без документов

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В Самаре транспортная прокуратура провела проверку пассажирского водного транспорта. Оказалось, суда на воздушной подушке осуществляли перевозки без необходимых документов.

- В числе таких документов должны быть официальные свидетельства, подтверждающие безопасность судна, годность к плаванию и допустимость их использования для перевозки пассажиров, - отметили в ведомстве.

Проверка также показала, что владельцы соблюдают все требования безопасности, но документы хранят в офисах. Руководителям внесли представления об устранении нарушений, которые теперь находятся на контроле транспортной прокуратуры, пишет Самара-КП.