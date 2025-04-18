В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще

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Для улучшения качества пассажирских перевозок в Самаре с пятницы, 18 апреля, автобусы, работающие на трех муниципальных маршрутах – №№ 17, 32 и 36, будут следовать по скорректированным трассам. Они изменятся лишь частично и будут касаться проезда по исторической части города:



- автобусы № 17 – в сторону площади Революции проследуют по улицам Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева; в сторону 113-го км – по улицам Куйбышева, Комсомольской, Степана Разина, Крупской, Водников и далее – по своему обычному маршруту;

- автобусы № 32 – поедут по улицам Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева – эти улицы выбраны для движения в обоих направлениях;



- автобусы № 36 – будут осуществлять перевозки по продленному маршруту, до площади Революции; в обе стороны автобусы проследуют по вышеуказанной трассе, аналогичной для маршрута № 32.

Кроме того, маршруты № 32 и № 36 будут работать по новому графику. Изменится и расписание движения автобусов по маршрутам № 78 и № 79: количество автобусов, задействованных в рейсах, увеличится, поэтому они будут ходить чаще, при этом трассы следования и остановочные пункты сохранятся.



Эти меры приняты с учетом обращений горожан, по предложению перевозчика, направленному в профильный городской департамент в установленном порядке и оформленному соответствующим постановлением городской администрации.



Обращаем внимание пассажиров на необходимость учитывать изменения и заранее планировать свои поездки.

Фото: горадминистрация.