В Самаре нашли перевозчика на 85-й маршрут автобуса

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Итоги открытого конкурса подвели 3 июня.

85-й маршрут проходит от 113-го км до площади Революции.

Организацию для перевозок искали с середины прошлого месяца. Тогда на официальном сайте горадминистрации опубликовали извещение о проведении открытого конкурса.

В итоге пришла одна заявка от местного ООО. По данным из открытых источников, его зарегистрировали в начале апреля 2019 года.

Ранее в Самарской области корректировали расписание автобусного маршрута № 5д в будние дни. Меры ввели для улучшения транспортного обслуживания поселка Сухая Самарка и микрорайона Волгарь, пишет Сова.