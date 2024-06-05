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В Самаре нашли перевозчика на 85-й маршрут автобуса

5 июня 2024 13:35
86
В Самаре нашли перевозчика на 85-й маршрут автобуса

Итоги открытого конкурса подвели 3 июня.

85-й маршрут проходит от 113-го км до площади Революции.

Организацию для перевозок искали с середины прошлого месяца. Тогда на официальном сайте горадминистрации опубликовали извещение о проведении открытого конкурса.

В итоге пришла одна заявка от местного ООО. По данным из открытых источников, его зарегистрировали в начале апреля 2019 года.

Ранее в Самарской области корректировали расписание автобусного маршрута № 5д в будние дни. Меры ввели для улучшения транспортного обслуживания поселка Сухая Самарка и микрорайона Волгарь, пишет Сова.

Теги: Городской транспорт

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