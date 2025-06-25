В Самаре на перекрестке улиц Пионерской и Куйбышева установят дополнительные знаки

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На этом участке отметили высокую аварийность, сообщили в прокуратуре города.

Представители прокуратуры сообщили, что на перекрестке улиц Пионерской и Куйбышева высокая аварийность. Они изучили статистику ДТП и вместе со специалистами дорожного надзора провели проверку на месте.



В ходе нее установили, что на участке отсутствует необходимый дорожный знак.

После этого прокурор района подал иск в суд, требуя от администрации Самары устранить нарушение. Требования в полном объеме удовлетворили.



Теперь дополнительные дорожные знаки "Пешеходный переход" установят на пересечении улиц Пионерской и Куйбышева, пишет Сова.