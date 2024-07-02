В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка

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Для удобства пассажиров со вторника, 2 июля вводится дополнительный остановочный пункт по ул. Мориса Тореза в районе дома №7А для автобусов м-та №24, 34, 41, 53, 56.

Ответственные службы за данное направление выражают свои извинения, завтра будет только площадка, остановочный павильон будет установлен немного позже. Городские службы работают в усиленном режиме для удобства горожан.

Напомним, В пятницу, 28 июня, в Самаре перекрыли улицу Гагарина в районе дома № 22 в направлении движения к Революционной. Неудобства придется терпеть до 13 июля.