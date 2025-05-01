В Самаре на майские праздники изменят режим работы светофоров

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Самарской области и представители Госавтоинспекции осуществляют мониторинг работы светофорных объектов, входящих в состав Интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

В Самаре к ИТС подключены светофорные объекты на Московском, Красноглинском и Волжском шоссе, улицах Демократической, Ново-Садовой, на «Фрунзенском» мостовом переходе. На других основных городских перекрестках система работает в тестовом режиме.

ИТС позволяет автоматически настраивать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности дорожного движения. Перед выходными или праздничными днями операторы ИТС выполняют корректировку режимов работы светофоров для увеличения пропускной способности дорог.

Внедрение ИТС в Самарской области началось в 2021 году. Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для регулирования транспортных потоков. В Самарско-Тольяттинской агломерации установлено более 800 видеодетекторов транспорта. В 2025 году в Самарско-Тольяттинской агломерации будет дополнительно установлено более 150 детекторов транспорта, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Детекторы позволяют в режиме реального времени собирать данные об интенсивности дорожного движения, гибко регулировать работу светофоров, пишет СитиТраффик.