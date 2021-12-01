В Самаре на 10 дней увеличили срок пополнения социальных и безлимитны х карт

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В Самаре изменили срок пополнения социальных и безлимитных (в том числе студенческих и школьных) карт.

Ранее, чтобы пополнить карту, нужно было внести деньги до 10-го числа. Поскольку многие не успевали сделать это в указанный срок, его временно сдвинули на 10 дней. Теперь проездной можно пополнять по 20-е число.

— Также есть возможность автоматического переноса средств на следующий месяц. Он предусмотрен для тех, кто в течение месяца не совершил ни одной поездки, — рассказала представитель «Объединенной транспортной карты» Анна Замыцкая.

Так, если в декабре не будет совершено ни одной поездки, то деньги можно будет перенести на следующий месяц в период с 21 декабря по 20 января.

Напомним, в Самаре работает горячая линия, на которую можно позвонить и задать интересующие вопросы по транспортным картам. Обращения принимают по телефону 8-929-707-61-38 с 9:00 до 18:00 по будням, сообщает SAMARA.KP.RU.