В Самаре могут увеличить плату за проезд в речном транспорте

В Самарской области рассматривается проект приказа о повышении платы за проезд в речном транспорте в навигацию 2021 и 2022 года.
Речь идет о пассажирских теплоходах.
Так, к примеру, согласно документу, который еще не утвержден, билет на переправу Самара-Рождествено в этом году для взрослых пассажиров может подорожать с 80 до 83 рублей, а в 2022 году - и до 86 рублей. Плата за проезд из Самары в Гаврилову поляну по сравнению с прошлым годом в 2021 году может вырасти на 4 рубля, из Самары в Зольное - на 5 рублей и т.д., пишет Самру.ру.
Предельные тарифы в речном транспорте Самарской области на 2021 и 2022 гг.
(проект)
|Остановочные пункты отправления - назначения
(в прямом и обратном направлении)
|Предельный максимальный уровень тарифа, в рублях
|2021 год
|2022 год
|Полный билет
|Детский билет
|Полный билет
|Детский билет
|Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) - с. Рождествено»
|Самара - Проран - Рождествено
|83
|42
|86
|43
|Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) – Винновка (с. Осиновка)»
|Самара - Шелехметь
|110
|55
|114
|57
|Самара - Средний Пляж
|78
|39
|80
|40
|Самара - Нижний пляж
|78
|39
|80
|40
|Самара - Винновка (монастырь)
|120
|60
|125
|63
|Нижний Пляж - Шелехметь
|78
|39
|80
|40
|Средний Пляж - Винновка (монастырь)
|100
|50
|104
|52
|Нижний Пляж - Винновка (монастырь)
|100
|50
|104
|52
|Шелехметь - Винновка (монастырь)
|100
|50
|104
|52
|Средний Пляж - Шелехметь
|100
|50
|104
|52
|Средний Пляж - Нижний пляж
|78
|39
|80
|40
|Средний Пляж - Винновка (Осиновка)
|100
|50
|104
|52
|Винновка (монастырь) - Винновка (Осиновка)
|78
|39
|80
|40
|Шелехметь - Винновка (Осиновка)
|100
|50
|104
|52
|Нижний Пляж - Винновка (Осиновка)
|100
|50
|104
|52
|Самара - Винновка (Осиновка)
|130
|65
|135
|68
|Маршрут «г. Самара (Речной вокзал) – с. Зольное»
|Осипенко - Зеленая Роща
|78
|39
|80
|40
|Осипенко - Гаврилова Поляна
|104
|52
|108
|54
|Осипенко - Подгоры
|104
|52
|108
|54
|Осипенко - Пляж Фрунзе
|104
|52
|108
|54
|Осипенко - Поляна Фрунзе
|78
|39
|80
|40
|Поляна Фрунзе - Гаврилова Поляна
|104
|52
|108
|54
|Поляна Фрунзе - Подгоры
|104
|52
|108
|54
|Поляна Фрунзе - Пляж Фрунзе
|78
|39
|80
|40
|Самара - Зольное
|150
|75
|156
|78
|Самара - Богатырь
|124
|62
|130
|65
|Самара - Ширяево
|120
|60
|125
|63
|Самара - Поляна Фрунзе
|78
|39
|80
|40
|Самара - Подгоры
|104
|52
|108
|54
|Самара - Гаврилова Поляна
|104
|52
|108
|54
|Поляна Фрунзе - Богатырь
|114
|57
|118
|59
|Поляна Фрунзе - Ширяево
|114
|57
|118
|59
|Богатырь - Зольное
|78
|39
|80
|40
|Ширяево - Зольное
|78
|39
|80
|40
|Ширяево - Богатырь
|78
|39
|80
|40
|Ширяево - Солнечная Поляна
|78
|39
|80
|40
|Самара - Солнечная Поляна
|130
|65
|135
|68
|Богатырь - Солнечная Поляна
|78
|39
|80
|40
|Поляна Фрунзе - Солнечная Поляна
|114
|57
|118
|59
|Зольное - Солнечная Поляна
|78
|39
|80
|40
|Подгоры - Гаврилова Поляна
|78
|39
|80
|40
|Поляна Фрунзе - Зольное
|124
|62
|130
|65
|Пляж Фрунзе - Гаврилова Поляна
|100
|50
|104
|52
|Пляж Фрунзе - Подгоры
|100
|50
|104
|52
|Маршруты «г. Тольятти (Речной вокзал) – с. Березовка – с. Усолье»,
«г. Тольятти (Речной вокзал) – с. Подвалье»
|Тольятти - Березовка
|160
|80
|170
|85
|Автоград - Березовка
|160
|80
|170
|85
|Тольятти - Усолье
|170
|85
|180
|90
|Автоград - Усолье
|160
|80
|170
|85
|Тольятти - Климовка
|170
|85
|180
|90
|Автоград - Климовка
|160
|80
|170
|85
|Тольятти - Новодевичье
|182
|91
|190
|95
|Автоград - Новодевичье
|170
|85
|180
|90
|Тольятти - Подвалье
|210
|105
|220
|110
|Автоград - Подвалье
|200
|100
|210
|105
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