В Самаре могут увеличить плату за проезд в речном транспорте

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В Самарской области рассматривается проект приказа о повышении платы за проезд в речном транспорте в навигацию 2021 и 2022 года.

Речь идет о пассажирских теплоходах.

Так, к примеру, согласно документу, который еще не утвержден, билет на переправу Самара-Рождествено в этом году для взрослых пассажиров может подорожать с 80 до 83 рублей, а в 2022 году - и до 86 рублей. Плата за проезд из Самары в Гаврилову поляну по сравнению с прошлым годом в 2021 году может вырасти на 4 рубля, из Самары в Зольное - на 5 рублей и т.д., пишет Самру.ру.

Предельные тарифы в речном транспорте Самарской области на 2021 и 2022 гг.

(проект)