В Самаре могут увеличить количество автобусов на маршруте № 480

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Горожане пожаловались в соцсетях, что вынуждены ждать нужный транспорт на остановке до двух часов.

- Пишу о непростой ситуации с 480-м маршрутом. Для жителей Кошелев-Парка, Петра-Дубравы и Крутых Ключей проблема огромная. Автопарк старый, машин не хватает, ходит нерегулярно, графика движения нет. Стоим два часа на остановке с детьми, - пишут самарцы в соцсетях.

Горожане не в первый раз сообщают о проблемах на этом направлении. Ранее они писали, что водители якобы устроили забастовку и не вышли на линию, пишет Сова.

В Минтрансе региона сообщили, что в настоящее время на маршруте № 480, который соединяет центр Самары с окраинами, проходит через поселки Зубчаниновка, Петра Дубрава и Кошелев-Парк, количество транспорта составляет 14 единиц.

- Последний рейс маршрута № 480 осуществляется из Самары от ж/д вокзала в 20:00, из микрорайона "Кошелев" - в 19:20, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, власти отметили, что автобусов на этом участке может стать больше.

- Перевозчику маршрута № 480 поручено рассмотреть возможность назначения дополнительных рейсов.