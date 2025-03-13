В Самаре могут увеличить количество автобусов на маршруте № 480

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особая экономическая зона «Тольятти» входит в число самых эффективных инвестиционных площадок страны.
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» наращивают инвестиции в свои производства
В мероприятии примут участие ведущие российские историки, филологи, краеведы, культурологи и другие специалисты, которые вместе обсудят вопросы книговедения, литературы и отечественной истории.
СОУНБ приглашает на «VIII Гротовские чтения»
Новая работа продолжает предыдущие изыскания команды учёных МНИЦТМ.
Учёные Самарского политеха получили новый грант на исследование твёрдых электролитов с высокими эксплуатационными характеристиками
С 28 по 30 апреля пройдет марафон Знание.Первые Российского общества «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой победы.
Пермь и Казань станут площадками «победного» марафона Знание.Первые в ПФО
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы»
17 марта на сцене Самарского академического театра драмы состоится концерт фестиваля «Дороги Победы»
АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra
АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0.05
EUR 93.97
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре могут увеличить количество автобусов на маршруте №480

13 марта 2025 12:11
140
В Самаре могут увеличить количество автобусов на маршруте № 480
 

Горожане пожаловались в соцсетях, что вынуждены ждать нужный транспорт на остановке до двух часов.

- Пишу о непростой ситуации с 480-м маршрутом. Для жителей Кошелев-Парка, Петра-Дубравы и Крутых Ключей проблема огромная. Автопарк старый, машин не хватает, ходит нерегулярно, графика движения нет. Стоим два часа на остановке с детьми, - пишут самарцы в соцсетях.

Горожане не в первый раз сообщают о проблемах на этом направлении. Ранее они писали, что водители якобы устроили забастовку и не вышли на линию, пишет Сова.

В Минтрансе региона сообщили, что в настоящее время на маршруте № 480, который соединяет центр Самары с окраинами, проходит через поселки Зубчаниновка, Петра Дубрава и Кошелев-Парк, количество транспорта составляет 14 единиц.

- Последний рейс маршрута № 480 осуществляется из Самары от ж/д вокзала в 20:00, из микрорайона "Кошелев" - в 19:20, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, власти отметили, что автобусов на этом участке может стать больше.

- Перевозчику маршрута № 480 поручено рассмотреть возможность назначения дополнительных рейсов.
Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
13 марта 2025, 13:45
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Планируется, что платные парковки появятся на Волжском проспекте через два-три месяца. Транспорт
104
В Самаре могут исчезнуть кондукторы
13 марта 2025, 12:32
В Самаре могут исчезнуть кондукторы
Глава дептранса отметил, что «кондуктор» — это умирающая профессия. Транспорт
143
В Самаре готовятся демонтировать проходческий щит со станции метро «Театральная»
10 марта 2025, 13:43
В Самаре готовятся демонтировать проходческий щит со станции метро «Театральная»
На днях в Самару приехала бригада на демонтаж. Строительство и Недвижимость
607
В центре внимания
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
13 марта 2025  14:03
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
95
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
13 марта 2025  11:39
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
179
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
13 марта 2025  10:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
219
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
13 марта 2025  09:46
В Сызрани мужчина погиб в ДТП. Идет поиск очевидцев!
180
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
12 марта 2025  12:12
15 марта стартует Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!»
425
Весь список