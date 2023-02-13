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В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов

13 февраля 2023 12:07
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В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов

В Самаре в ближайшее время могут скорректировать режим работы нескольких популярных автобусных маршрутов. Об этом можно судить из документов, опубликованных на сайте мэрии областной столицы.

— В адрес департамента транспорта от перевозчика поступили заявления об изменениях схемы движения, протяженности, наименования остановок на маршрутах № 2 («Улица Высоцкого» — «Автостанция "Аврора"»), № 23 («Универмаг "Юность"» — «15-й микрорайон»), № 24 («Хлебная площадь» — «Автостанция "Аврора"»), № 41 («Универмаг "Юность"» — «15-й микрорайон»), № 50 («Батайская» — «Железнодорожный вокзал») и № 61 («ТЦ "Колизей"» — «Хлебная площадь»). Это связано с частичным открытием дорог в районе Полевой и Самарской, а также движения по эстакаде на Ново-Садовой, — говорится в отчете об оценке регулирующего воздействия.

Первое изменение связно непосредственно с протяженностью маршрутов. Второе — с наименованием остановок в прямом или обратном направлении. И эта корректировка может затронуть все указанные выше автобусы.

Еще одно изменение касается другого маршрута. Как следует из указанных документов, между стадионом «Металлург» и Костромским переулком в скором времени могут начать ходить два автобуса вместо одного.

Все озвученные предложения прошли необходимые антикоррупционные проверки. Теперь их необходимо вынести на согласование с городскими властями. Если чиновники одобрят поправки, то они вступят в силу.

Одно из последних изменений в сфере общественного транспорта произошло в конце декабря 2022 года. Тогда в Самаре переименовали остановку на Московском шоссе. Теперь вместо «Телецентра» пассажиры выходят на «Телецентре — Университете телекоммуникаций и связи», пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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