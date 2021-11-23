В Самаре могут пересмотреть новые правила входа в автобусы

167

Департамент транспорта Самары получил много жалоб по поводу новых правил входа в автобусы, которые установил «СамараАвтоГаз». Поэтому чиновники решили провести встречу с представителями организации.

«СамараАвтоГаз» — частный перевозчик, который заменил МП «Пассажиравтотранс» и обслуживает муниципальные маршруты по госконтракту с мэрией. Недавно у компании сменился владелец. Им стал Александр Судаков. Он представляет интересы московского ООО «Ранд-Транс».

— Обсудим и проработаем вопрос о регламенте посадки и высадки пассажиров, — пообещали сотрудники дептранса.

Новые правила в автобусах, которые курсируют по муниципальным маршрутам, начали действовать в ноябре. Посадка граждан осуществляется через переднюю дверь. Высадка — через остальные. Исключения действуют для пассажиров с колясками и маломобильных граждан. Их посадка осуществляется через среднюю дверь.

Причин, по словам представителей «СамараАвтоГаза», несколько. Первая — нехватка персонала. Вторая — необходимость контроля соблюдения масочного режима и повышение финансовой дисциплины при оплате проезда, пишет 63.ру.

Сейчас во многих автобусах этого перевозчика работают только водители — они же собирают плату за проезд. И это тоже объяснили нехваткой персонала. Кстати, в том числе по этой причине в муниципальном общественном транспорте Самары скоро подорожает стоимость проезда.