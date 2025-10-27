В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов

В Самарской области сформирован перечень приоритетных региональных проектов. Губернатор Вячеслав Федорищев озвучил его на оперативном совещании в понедельник, 27 октября, пишет Волга-Ньюс.
По словам главы региона, в перечень приоритетных региональных проектов попали:
- создание транспортно-логистического хаба с учетом инфраструктуры РЖД и водных артерий,
- строительство нового здания речного вокзала в Самаре,
- развитие водного туризма как внутри Самарской области, так и с ближайшими регионами,
- застройка территории стрелки рек Волги и Самары,
- внедрение интеллектуальной транспортной системы и ее модернизация,
- проектирование и строительство новых станций метрополитена в Самаре,
- разработка и реализация программы "Самарские озера",
- создание базовой туристической инфраструктуры в нацпарке "Самарская Лука",
- создание современного конгрессно-выставочного центра в рамках нового района Самары "Беспилотный" (он будет располагаться в районе стадиона "Солидарность Самара Арена"),
- создание сети крематориев,
- строительство новых фонтанов (не менее 5 в год).