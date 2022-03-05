В Самаре к настоящему времени в «стоп-листе» остаются менее 500 социальных карт

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В октябре 2021 года областным оперштабом принято решение о блокировке оплат проезда по социальным картам непривитых граждан в возрасте 65+.

По мере вакцинирования происходила разблокировка карт.

В Самаре к настоящему времени в «стоп-листе» остаются менее 500 карт.

В дополнение к ним в период с октября 2021 по март 2022 года также блокировались карты непривитых граждан, достигших возраста 65 лет.

Всего с учетом дополнительно заблокированных в «стоп-листе» в Самаре находились 42 тыс. карт, из них на настоящий момент разблокировано 35 тыс. карт, что составляет 83% (из изначально заблокированных карт разблокировано 99%).

Разблокировка продолжается в автоматическом режиме по мере поступления сведений о вакцинации, сообщает горадминистрация.