В Самаре к настоящему времени в «стоп-листе» остаются менее 500 социальных карт

В октябре 2021 года областным оперштабом принято решение о блокировке оплат проезда по социальным картам непривитых граждан в возрасте 65+.
По мере вакцинирования происходила разблокировка карт.
В Самаре к настоящему времени в «стоп-листе» остаются менее 500 карт.
В дополнение к ним в период с октября 2021 по март 2022 года также блокировались карты непривитых граждан, достигших возраста 65 лет.
Всего с учетом дополнительно заблокированных в «стоп-листе» в Самаре находились 42 тыс. карт, из них на настоящий момент разблокировано 35 тыс. карт, что составляет 83% (из изначально заблокированных карт разблокировано 99%).
Разблокировка продолжается в автоматическом режиме по мере поступления сведений о вакцинации, сообщает горадминистрация.