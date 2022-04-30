В Самаре к майским праздникам запустят дополнительные рейсы по речным маршрутам

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В преддверии праздников с 29 апреля в Самаре изменят график работы речной переправы по нескольким маршрутам. Также 9 мая будет запущен рейс по Волге с просмотром праздничного салюта. Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Корректировки затронут рейсы до Рождествено, Гавриловой поляны, Зольного и Винновки.​

Обновленное расписание переправы Самара — Рождествено: отправление из Самары ежедневно каждый час с шести утра до девяти вечера, кроме полудня, двух и четырех часов дня. По пятницам, субботам и воскресеньям запланированы дополнительные рейсы: с одиннадцати до трех дня. Из Рождествено теплоход будет ходить по тому же расписанию, что и из Самары. С пятницы по воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00.​

Расписание теплохода Осипенко — Гаврилова тоде изменилось. Ежедневное отправление из Самары в 8:00 и 17:30, в обратном направлении — в 10:00 и 19:30.

До Зольного суда будут курсировать ежедневно в 18:30. По пятницам, субботам и воскресеньям — в 8:30. С понедельника по четверг теплоход будет отправляться в 8:30, но доплывать только до Ширяево. В Винновку запланированы рейсы только в пятницу-воскресенье. Отправление из Самары в 8:15, обратно — в 13:00.

На 9 мая Самарское речное пассажирское предприятие приглашает посетителей на речную прогулку с 21:00 до 23:00 для просмотра салюта в честь Дня Победы, пишет Обозрение.