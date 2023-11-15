В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры

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Самарские водители и автоинспекторы снова столкнулись с вопросом, что главнее: безопасность или скорость дорожного движения. Камнем преткновения стал перекресток улиц Авроры и Гагарина.

Дело в том, что недавно на этом участке ввели сразу два новшества. Там запретили парковку и перенастроили работу светофоров. Первое сделали для повышения безопасности дорожного движения, второе — чтобы освободить для движения крайние левые полосы.

Чтобы исполнить задуманное, светофоры на перекрестке оборудовали дополнительными секциями со стрелками. Когда светофоры разрешают поворачивать налево, встречному потоку дают запрещающий сигнал. Соответственно, водителям приходится подольше задержаться на перекрестке. Пробок стало больше.

— На данном перекрестке ДТП чаще всего случаются, когда водители поворачивают налево и не уступают дорогу встречным машинам, которые едут в прямом направлении. Чтобы минимизировать аварийность на данном перекрестке, принято решение об исключении пересечения транспортных потоков, — говорится в ответе самарского УГИБДД на запрос 63.RU.

Но от автолюбителей все равно поступила негативная обратная связь. Теперь приходится подолгу ждать на перекрестке своей очереди, соответственно, на дороге растет хвост из машин.

— Одним из основных принципов организации движения является приоритет безопасности над потерями времени. При этом работа над повышением эффективности светофорного режима продолжается. Пропускную способность перекрестка постараются довести до показателей, которые были до перенастройки светофоров, — добавили в Госавтоинспекции.