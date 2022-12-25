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В Самаре из-за строительства метро могут перекрыть еще одну улицу

25 декабря 2022 12:15
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В Самаре из-за строительства метро могут перекрыть еще одну улицу

Власти областной столицы и метростроевцы решают вопрос об изменении схемы дорожного движения в историческом центре города. Там недалеко от пересечения Красноармейской и Галактионовской строится новая станция метро «Театральная».

Она станет последней на первой линии метро и будет располагаться около оперного театра. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами. Посмотрите эскизы.

— До 30 декабря в историческом центре планируется завершить работы в части переустройства водовода, который проходит в сквере у перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской. В районе учреждения общепита на улице Красноармейской работы также заканчиваются. В дальнейшем потребуется сделать две переврезки, в том числе в локации, где находится трамвайное междупутье. В конце года примем решение, будем ли в районе перекрестка временно перекрывать одну полосу движения по направлению от улицы Фрунзе в сторону улицы Самарской. Также вопрос касается изменения трамвайного сообщения — речь идет о движении со стороны улицы Льва Толстого, с поворотом на улицу Красноармейскую. Но на сегодняшний день окончательное решение относительно частичного перекрытия пока не принято, — пояснил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

К слову, до этого под перекрестком Красноармейской и Галактионовской протягивали водовод, но проезжую часть из-за этого не перекрывали — все работы велись бестраншейным способом, пишет 63.ру.

Станцию метро «Театральная» в Самаре строят на Галактионовской, на участке между Вилоновской и Красноармейской. Но для соединения тоннелей понадобилось еще закрыть перекресток Ново-Садовой и Полевой. В среду, 21 декабря, здесь открыли движение по нескольким новым полосам.

Сейчас основные работы идут на Галактионовской. Строительство станции, по планам, закончат к концу 2024 года.

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