В Самаре из-за ремонта теплотрассы пустят бесплатные автобусы

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В администрации областного центра обсудили подготовку к отопительному сезону. Некоторые теплотрассы требуют обновления.



Из-за модернизации планируется ограничить движение трамвайных маршрутов в районе пересечений улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина, Ново-Вокзальной и Фадеева.



На время ремонта будут организованы бесплатные автобусы. Руководитель самарского Дептранса Сергей Маркин рассказал, что транспорт будет ездить в объезд. А пассажиры, передвигающиеся на трамвае № 13, при вынужденной из-за ремонта пересадке оплатят проезд один раз, пишет Сова.