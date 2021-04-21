В Самаре из-за первенства по велоспорту ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «Первенство городского округа Самара по велосипедному спорту» на территории Самары будет ограничено движение транспорта с 14:00 до 18:00 30 апреля 2021 года (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) на следующих участках улиц:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также с 05:00 до 18:00 30 апреля 2021 года на вышеперечисленных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 14:00 до 18:00 30 апреля 2021 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295) будет следовать по временной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.