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В Самаре из-за первенства по велоспорту ограничат движение

21 апреля 2021 12:54
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В Самаре из-за первенства по велоспорту ограничат движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «Первенство городского округа Самара по велосипедному спорту» на территории Самары будет ограничено движение транспорта с 14:00 до 18:00 30 апреля 2021 года (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) на следующих участках улиц:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; 

- по Проезду № 2

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

    Также с 05:00 до 18:00 30 апреля 2021 года на вышеперечисленных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств. 

    Кроме того, с 14:00 до 18:00 30 апреля 2021 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295) будет следовать по временной схеме.

    Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

    Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

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