В Самаре график движения судов до Рождествено с 16 декабря изменится

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О предстоящих изменениях расписания на пригородном речном маршруте сообщила компания-перевозчик. С понедельника, 16 декабря, суда из Самары на другой берег Волги будут отправляться ежедневно в 6:45, 10:00, 16:00, 20:00, а из Прорана - в 08:15, 14:00 и 18:00. Из села Рождествено каждый день будет по 7 рейсов - в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00.



При этом пассажирское предприятие отмечает, что график движения судов может меняться из-за погодных условий и количества пассажиров, пишет Сова.