в Самаре фактор ухода за автомобилем почти равнозначен пробегу при оценке его «новизны»

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Авто.ру опросил более 1100 российских автомобилистов, чтобы выяснить, какие признаки делают автомобиль «новым» в глазах владельца, и как эти представления различаются между поколениями и в зависимости от опыта покупки нового или подержанного автомобиля.

В ситуации, когда приобретение нового автомобиля может казаться недоступным, некоторые автолюбители стали больше интересоваться слегка подержанными альтернативами, то есть машинами возрастом до двух лет с небольшим пробегом. По данным Авто.ру, с начала года просмотры объявлений с такими автомобилями увеличились на 37%, при этом объем предложения в этом сегменте вырос на 61%. Однако, кроме объективных критериев, исследование Авто.ру показало, автолюбители демонстрируют различные взгляды относительно того, как долго машина сохраняет свою «новизну».

Самарцы чуть чаще жителей других регионов ориентированы на историю эксплуатации и состояние: 59% считают, что внешний вид и отсутствие ремонта не менее важны, чем сам пробег. При этом границу «новизны» в 10 000 км называют 39% опрошенных. Среди зумеров распространено мнение, что автомобиль может считаться новым до 2 лет, если салон и кузов без изъянов.

У россиян восприятие зависит не только от пробега машины, но и от возраста владельца. Молодое поколение склонно к компромиссам, тогда как зрелые и опытные водители чаще оперируют строгими рамками: только “из салона” и до 10 000 км. Почти 36% от всех респондентов ответили, что автомобиль перестаёт для них быть новым сразу после выезда из дилерского центра. Однако, больше четверти самых молодых автовладельцев, возрастом от 18 до 25 лет, продолжают считать свою машину новой на протяжении первых трёх лет.

Тем не менее, для всех групп остается неизменным одно: пробег — это главный критерий, его выбрали 76% опрошенных. Особенно консервативны в этом отношении автолюбители возрастом 36–45 лет: в этой группе пробег считает ключевым критерием 81%. Среди молодежи (18–25 лет) акцент на пробеге встречается реже: около 65% назвали его главным. Однако почти треть респондентов всех возрастов (30%) считают, что даже при пробеге в 20000 километров автомобиль можно считать новым, если он в отличном состоянии.

Больше всего поколения расходятся во взглядах на автомобиль, который использовался для тест-драйва в дилерском центре или имел одного владельца. Среди водителей до 35 лет 72% согласны на «почти новую» машину только при идеальном внешнем виде и минимальном пробеге. Тогда как в группе 55+ лет треть респондентов готовы считать новым и более "возрастной" автомобиль, если у него подтверждено обслуживание у дилера и нет следов ремонта.

Как показывают результаты опроса, строгость критериев выбора ограничивает возможности выбора покупателей. В тоже время свежие, почти как «новенькие» экземпляры могут стать хорошей альтернативой предложениям без пробега по более доступной цене. Пока рост объема предложения опережает спрос, но ситуация меняется и всё больше потребителей обращает внимание на автомобили возрастом до двух-трёх лет с небольшим пробегом.