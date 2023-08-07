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В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано

7 августа 2023 18:21
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В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано

В Самаре с 1 июня работает новый автобусный маршрут №83, который обеспечивает транспортное обслуживание стадиона Самара-Арена и дачных массивов, прилегающих к нему. Движение общественного транспорта начинается с остановки на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской, далее маршрут пролегает по улице Дальней и переходит на улицу Арена 2018. Конечный пункт – остановка ЖК «Лесная поляна». 
 
За востребованностью маршрута следят в Департаменте транспорта, специалисты которого продумывают, как сделать поездки горожан наиболее удобными. Так, по запросам жителей, принято решение ввести дополнительную остановку.
 
Сейчас на маршруте работают два автобуса. Жалоб о том, что транспорта не хватает, не поступало. В случае необходимости количество подвижного состава будет увеличено. Этот вопрос находится на контроле, чтобы вовремя вводить необходимые коррективы.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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