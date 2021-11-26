В Самаре для автобусов ряда маршрутов меняется расположение остановок

166

С завтрашнего дня, 27 ноября, меняется расположение автобусных остановок в районе ТРК «Аврора». Коррективы вносятся с целью повышения безопасности дорожного движения и соблюдения требований по организации остановок общественного транспорта.

Автобусы, которые следуют по улице Аэродромной в сторону улицы Промышленности, будут останавливаться за перекрестком улицы Авроры – напротив дома № 53 по улице Аэродромной. Это касается маршрутов №№ 70, 207, 217, 266.

Автобусы №№ 21м, 89, 226, 35 при «левом повороте» с улицы Аэродромной на улицу Авроры будут останавливаться также за перекрестком: на остановочном пункте напротив дома № 109 по улице Авроры.

Трамваи №№ 3, 4, 11 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующей остановке у центрального входа в ТРК «Аврора» (остановочная площадка расположена напротив дома № 47а по ул. Аэродромной).

Фото: администрация Самары