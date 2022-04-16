В Самаре будет ограничено движение во время легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики

ГИБДД информирует о временном ограничении движения, остановки и стоянки транспорта в городе Самаре в связи с проведением спортивного мероприятия "Самарский легкоатлетический забег", посвященный Дню космонавтики.
Запрещена остановка и стоянка транспорта
Сегодня и завтра: 16 апреля с 18:00 до 11:00 17 апреля - в г.Самара
по ул.Молодогвардейская на участке от ул.Маяковского до ул.Вилоновской;
по ул.Вилоновская на участке от ул.Молодогвардейской до ул.Чапаевской;
по ул.Чапаевской на участке от ул.Вилоновской до ул.Шостаковича;
по ул.Шостаковича на участке от ул.Чапаевской до ул.Куйбышева;
по ул.Куйбышева на участке от ул.Шостаковича до ул.М.Горького.
Запрещена остановка и стоянка транспорта
Сегодня и завтра: 16 апреля с 18:00 до 16:00 17 апреля - в г.Самара:
по ул.М.Горького на участке от Волжского проспекта до ул.Венцека;
по Волжскому проспекту на участке от ул.Вилоновского до ул.Маяковского.
Временно ограничено движение транспорта завтра 17 апреля с 6:00 до 11:00 - в Самаре:
по ул.Молодогвардейская на участке от ул.Маяковского до ул.Вилоновской;
по ул.Вилоновская на участке от ул.Молодогвардейской до ул.Чапаевской;
по ул.Чапаевской на участке от ул.Вилоновской до ул.Шостаковича;
по ул.Шостаковича на участке от ул.Чапаевской до ул.Куйбышева;
по ул.Куйбышева на участке от ул.Шостаковича до ул.М.Горького.
Временно ограничено движение транспорта завтра 17 апреля с 6:00 до 16:00 - в Самаре:
по ул.М.Горького на участке от Волжского проспекта до ул.Венцека;
по Волжскому проспекту на участке от ул.Вилоновского до ул.Маяковского.
С уважением,
Дарья Полшкова