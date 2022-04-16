Я нашел ошибку
Главные новости:
Прибывших переселенцев разместили в семи пунктах временного пребывания в Тольятти, Безенчуке, Отрадном, Сызрани, Красноярском и Кинель-Черкасском районах.
В Самарскую область новый спецсостав доставил 556 человек из Донбасса и Украины
Водитель КАМАЗа погиб на месте происшествия.
Смертельное ДТП в Сызранском районе на трассе М-5 "Урал"
В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования.
Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти
Будут запрещены остановки и стоянки транспорта.
В Самаре будет ограничено движение во время легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики
Виктор Кудряшов принял участие в традиционных весенних работах на Самарской набережной.
Виктор Кудряшов: в субботниках принимают участие активные, неравнодушные люди
В Самаре за сутки заболели 93 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
"Надежда" - поощрительный хоккейный турнир для команд, занявших 2-9 места в региональном этапе хоккейного турнира Приволжского федерального округа "Золотая шайба".
В Самарской области завершился областной турнир по хоккею "Надежда"
Субботники проходят на общественных пространствах, участвующих в голосовании за благоустройство в 2023 году.
В Самаре проходит «муниципальный» субботник   
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.04
-1.25
EUR 87.07
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре будет ограничено движение во время легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики

16 апреля 2022 16:07
91
Будут запрещены остановки и стоянки транспорта.

ГИБДД информирует о временном ограничении движения, остановки и стоянки транспорта в городе Самаре в связи с проведением спортивного мероприятия "Самарский легкоатлетический забег", посвященный Дню космонавтики. 

Запрещена остановка и стоянка транспорта 
Сегодня и завтра: 16 апреля с 18:00 до 11:00 17 апреля - в г.Самара 
по ул.Молодогвардейская на участке от ул.Маяковского до ул.Вилоновской;  
по ул.Вилоновская на участке от ул.Молодогвардейской до ул.Чапаевской;
по ул.Чапаевской на участке от ул.Вилоновской до ул.Шостаковича; 
по ул.Шостаковича на участке от ул.Чапаевской до ул.Куйбышева; 
по ул.Куйбышева на участке от ул.Шостаковича до ул.М.Горького.

Запрещена остановка и стоянка транспорта 
Сегодня и завтра: 16 апреля с 18:00 до 16:00 17 апреля - в г.Самара:
по ул.М.Горького на участке от Волжского проспекта до ул.Венцека; 
по Волжскому проспекту на участке от ул.Вилоновского до ул.Маяковского.

Временно ограничено движение транспорта завтра 17 апреля с 6:00 до 11:00 - в Самаре: 
по ул.Молодогвардейская на участке от ул.Маяковского до ул.Вилоновской;  
по ул.Вилоновская на участке от ул.Молодогвардейской до ул.Чапаевской;
по ул.Чапаевской на участке от ул.Вилоновской до ул.Шостаковича; 
по ул.Шостаковича на участке от ул.Чапаевской до ул.Куйбышева; 
по ул.Куйбышева на участке от ул.Шостаковича до ул.М.Горького.

Временно ограничено движение транспорта завтра 17 апреля с 6:00 до 16:00 - в Самаре: 
по ул.М.Горького на участке от Волжского проспекта до ул.Венцека; 
по Волжскому проспекту на участке от ул.Вилоновского до ул.Маяковского.

 

 

 

 

С уважением, 

Дарья Полшкова

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования.
16 апреля 2022  16:51
Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти
160
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
1209
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
660
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
362
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
15 апреля 2022  10:44
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
424
Весь список