В Самаре будет ограничено движение во время легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики

91

ГИБДД информирует о временном ограничении движения, остановки и стоянки транспорта в городе Самаре в связи с проведением спортивного мероприятия "Самарский легкоатлетический забег", посвященный Дню космонавтики.

Запрещена остановка и стоянка транспорта

Сегодня и завтра: 16 апреля с 18:00 до 11:00 17 апреля - в г.Самара

по ул.Молодогвардейская на участке от ул.Маяковского до ул.Вилоновской;

по ул.Вилоновская на участке от ул.Молодогвардейской до ул.Чапаевской;

по ул.Чапаевской на участке от ул.Вилоновской до ул.Шостаковича;

по ул.Шостаковича на участке от ул.Чапаевской до ул.Куйбышева;

по ул.Куйбышева на участке от ул.Шостаковича до ул.М.Горького.

Запрещена остановка и стоянка транспорта

Сегодня и завтра: 16 апреля с 18:00 до 16:00 17 апреля - в г.Самара:

по ул.М.Горького на участке от Волжского проспекта до ул.Венцека;

по Волжскому проспекту на участке от ул.Вилоновского до ул.Маяковского.

Временно ограничено движение транспорта завтра 17 апреля с 6:00 до 11:00 - в Самаре:

по ул.Молодогвардейская на участке от ул.Маяковского до ул.Вилоновской;

по ул.Вилоновская на участке от ул.Молодогвардейской до ул.Чапаевской;

по ул.Чапаевской на участке от ул.Вилоновской до ул.Шостаковича;

по ул.Шостаковича на участке от ул.Чапаевской до ул.Куйбышева;

по ул.Куйбышева на участке от ул.Шостаковича до ул.М.Горького.

Временно ограничено движение транспорта завтра 17 апреля с 6:00 до 16:00 - в Самаре:

по ул.М.Горького на участке от Волжского проспекта до ул.Венцека;

по Волжскому проспекту на участке от ул.Вилоновского до ул.Маяковского.

С уважением,

Дарья Полшкова