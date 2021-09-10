В Самаре автобусный маршрут № 80 продлен до Парка Дружбы Народов 

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В связи с грядущим открытием в микрорайоне «Волгарь» парка Дружбы Народов, по просьбам горожан с понедельника, 13 сентября 2021 года, трасса следования автобусов №80 изменится – маршрут будет продлен до парка. Для этого в обоих направлениях обустроены остановочные площадки, установлены павильоны с информационными табличками о работе маршрута.

По информации Департамента транспорта Администрации Самары, на данном маршруте задействованы 12 машин. Интервал движения в будние дни с 07:00 до 09:00 составляет 7 минут, далее – 10 минут вплоть до 20:15. По субботам и воскресеньям автобусы ходят каждые 15 минут. Дежурные машины ежедневно вечером будут отправляться с новой конечной остановки в 20:15, 20:30 и 20:50.

Фото: администрация Самары