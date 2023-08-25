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В Самаре 27 августа для болельщиков будут поданы дополнительные автобусы

25 августа 2023 10:05
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В Самаре 27 августа для болельщиков будут поданы дополнительные автобусы

27 августа 2023 года в 18:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч между командами «Крылья Советов» и «Балтика». 
 
Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов № № 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена». 
 
Обращаем внимание болельщиков, что к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до микрорайона Крутые Ключи и поселков Управленческий, Мехзавод и Красная Глинка. 
 
По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Теги: Городской транспорт Крылья Советов Футбол

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