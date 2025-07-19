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В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту

19 июля 2025 12:58
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В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту

Ограничения будут по улице Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор, по Проезду №2, по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров в период с 08:00 до 15:00.

Кроме того, на вышеуказанных улицах будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств с 18:00 18 июля до 15:00 21 июля.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Кроме того, в дни проведения спортивных мероприятий автобусы маршрутов №83 и 88 проследуют по скорректированной схеме, сообщает Дептранс Самары.

Теги: В центре внимания

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