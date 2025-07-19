В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле

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Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобиле, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ определяет в Правилах дорожного движения (ПДД) понятие "детская удерживающая система":

"Детская удерживающая система (устройство)" — конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)", — говорится в нем.

Уточняется, что требования к таким устройствам устанавливает технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В марте группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым внесла законопроект о размещении детских кресел в такси. Согласно документу, в автомобилях должны находиться две системы для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно), пишет РИА Новости.