В России разрешили покупать билеты на поезда по лицу и голосу

С 1 сентября в России появится возможность использования биометрических данных при посадке на поезда дальнего следования.
Пассажиры смогут применять биометрические данные как при приобретении билетов, так и перед посадкой на поезд. Лишь при условии, что железнодорожная компания предоставит соответствующую техническую поддержку для этого процесса. Возможность оформить билет по паспорту также останется.
Новая услуга будет доступна тем, кто зарегистрирован в Единой биометрической системе, в которую загружаются данные о лице и голосе пользователя, пишут Ведомости.