В России разрешили покупать билеты на поезда по лицу и голосу

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С 1 сентября в России появится возможность использования биометрических данных при посадке на поезда дальнего следования.

Пассажиры смогут применять биометрические данные как при приобретении билетов, так и перед посадкой на поезд. Лишь при условии, что железнодорожная компания предоставит соответствующую техническую поддержку для этого процесса. Возможность оформить билет по паспорту также останется.